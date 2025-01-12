Üye Girişi
Haberler
Tekirdağ'da eşini ve kızını silahla öldüren baba intihar girişiminde bulundu

Lüks villada dehşet! Eşi ve kızını katledip kendi kafasına sıktı
DEM heyeti Figen Yüksekdağ ile görüştü! İşte ilk açıklama

DEM heyeti Figen Yüksekdağ ile görüştü! İşte ilk açıklama
Bakan Fidan: SDG samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır

Bakan Fidan'dan tarihi zirveye damga vuran mesaj
Ülkeyi küle çeviren yangını Çin'e ait İHA'lar mı çıkardı?

ABD'yi kim yaktı? Görüntüyü paylaşan herkes aynı iddiayı ortaya atıyor

Edirne'de Kur'an Kursu Öğrencilere El Emeği Hediyeler Dağıtıldı

Edirne'de Kur'an Kursu Öğrencilere El Emeği Hediyeler Dağıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de, Kur'an kursu öğrencilerine atkı ve bere hediye edildi. Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Kadın Kolları Gönüllüleri tarafından üretilen hediyeler, düzenlenen etkinlikte öğrencilere takdim edildi. Ayrıca, inşaatı devam eden yatılı hafızlık Kur'an kursu da incelendi.

Edirne'de Kur'an kursu öğrencilerine el emeği atkı ve bere hediye edildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Kadın Kolları Gönüllüleri ve Lala Şahin Paşa Kur'an Kursu öğrencileri atkı ve bereler üretti.

Muradiye ve Akşemseddin 4-6 yaş Kur'an kurslarında düzenlenen programla öğrencilere hediyeleri verildi.

Programa katılan Edirne Müftüsü Ercan Aksu emeği geçenlere teşekkür etti.

Aksu inşaatı süren yatırımı inceledi

Edirne Müftüsü Ercan Aksu, yatılı hafızlık Kur'an kursu inşaatını inceledi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin destekleriyle yapımına başlanan kursun kaba inşaatı tamamlandı.

Aksu inşaatı inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Keşan OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Edirne Vali Yardımcısı Ömer Sevgili başkanlığında Keşan OSB Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliğinde Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan OSB Müdürü Rıza Taşlıtepe ve OSB teknik heyetinin katılımıyla toplantı yapıldı.

Toplantıda Keşan OSB'de yapılacak çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
img

İki çocuk annesi Gamze'yi ormanda katletti
img

Türkiye'ye karşı tehlikeli adım! PKK'ya 1500 dron sözü verdiler
img

Meksika 6.6 büyüklüğünde depremle sallandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı

Atkı ve bereleri çıkarın! İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı
Jilta: Açık bir savaş yaşamadık gerilla savaşı gibiydi

Jilta: Açık bir savaş yaşamadık gerilla savaşı gibiydi
Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim

"Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim"
Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum
Fransa'da kızına cinsel saldırıda bulunan kişiyi, Bursa'da tetikçi tutup vurdurdu

Fransa'daki cinsel saldırının şüphelisini Bursa'da tuttukları tetikçilere vurdurdular
İran'dan terör örgütü PKK/YPG'ye 1500 kamikaze dron sözü

Türkiye'ye karşı tehlikeli adım! PKK'ya 1500 dron sözü verdiler

Son Dakika Haberleri

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ocak Pazar İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Ocak Pazar Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Genoa Parma Maçı Yayın Bilgileri Genoa Parma CANLI İZLE şifresiz! Serie A Genoa Parma maçı ne zaman? Erzurumspor-Şanlıurfaspor Maçı Yayın Bilgisi Erzurumspor Şanlıurfaspor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig A Erzurumspor Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Keçiörengücü - Kocaelispor Maçı Yayın Bilgileri Keçiörengücü Kocaelispor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig A Keçiörengücü Kocaelispor maçı ne zaman? "1 Milyon Mehmet" öldü mü? Mehmet Bucak kimdir, neden öldü, hastalığı nedir? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025 | Noter 12 Ocak Pazar günü açık mı, kapalı mı? MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında? Kerem Bilginer nereli, ne iş yapıyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.