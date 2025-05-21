Edirne'de Kumara Geçit Yok: 6 Kişiye Ceza Kesildi
Edirne'de yapılan denetimlerde kumar oynayan 6 kişiye toplamda 55 bin 482 lira ceza uygulandı. Kahvehane sahibi hakkında da adli işlem yapıldı.
Edirne'de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sabuni Mahallesi'ndeki bir kahvehanede denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.
Kahvehane sahibi A.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı, kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel