Edirne'de Kumara Geçit Yok: 6 Kişiye Ceza Kesildi

Edirne'de Kumara Geçit Yok: 6 Kişiye Ceza Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de yapılan denetimlerde kumar oynayan 6 kişiye toplamda 55 bin 482 lira ceza uygulandı. Kahvehane sahibi hakkında da adli işlem yapıldı.

Edirne'de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sabuni Mahallesi'ndeki bir kahvehanede denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

Kahvehane sahibi A.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı, kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu

Dayanılmaz öksürükle uyanan adam aynaya bakınca şok oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 milyon liraya restore edilen dev tapınak bir anda çöktü

18 milyon liraya restore edilen dev tapınak yerle bir oldu
Ticaret Bakanlığı iki ürünün satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı iki ürünün satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

Operasyon düzenlenen evden İmamoğlu'nun sakladığı telefon çıktı
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
Kaya parçasını vadiye fırlatan turiste rekor ceza

3-5 beğeni için yaptığı bu hareketin bedeli ağır oldu
Kamu zararı iddiasıyla gündeme gelen Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesi onaylandı

Tartışmalarla gündeme gelen santral özelleştirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.