Edirne'de Kumandalı Abartı Egzozlu Araç Sürücüsüne Ceza
Edirne'de gerçekleştirilen denetimde, kumandayla kontrol edilen abartı egzoz sistemi kullanan otomobil sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza kesildi ve araç trafikten men edildi.
Edirne'de kumandalı abartı egzoz kullandığı belirlenen otomobil sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza kesildi, araç trafikten menedildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bostan Pazarı Caddesi'nde gerçekleştirdikleri denetimde egzoz sesinden şüphelenilen bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan incelemede, sürücünün kumandayla kontrol edilen abartı egzoz sistemi kullandığı tespit edildi.
Sürücüye 9 bin 267 lira idari para cezası uygulanırken, otomobil trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel