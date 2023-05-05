Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından "Fasl-ı Muhabbet" konseri düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından "Fasl-ı Muhabbet" konseri düzenlendi.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında düzenlenen konser, sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk idaresinde gerçekleşti.

Klasik Türk müziğinden 23 farkı eserin seslendirildiği konserde Ayhan Bal ve Müzeyyen Çağlar solist olarak şarkılar seslendirdi.

Koro şeklinde seslendirilen 13 eserin ardından sahneyi sırasıyla Çağlar ve Bal aldı.

Solistler Bal ve Çağlar, "Birlikte o gezdiğimiz yerler", "Gecenin matemi", "Sesimde şarkısı aşkın", "Gül yüzünde güller solsa" gibi eserleri seslendirdi.