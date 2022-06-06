Edirne'de kullanılmayan lojmanda düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Edirne'de kullanılmayan lojmanda düzensiz göçmen yakalandı Edirne'de kullanılmayan lojmanda yakalanan Fas uyruklu düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi. Edirne'de kullanılmayan lojmanda yakalanan Fas uyruklu düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Asayiş şubesi ekipleri ihbar üzerine Çukur Sokak'taki kullanılmayan eski pancar lojmanlarında inceleme yaptı. Kullanılmayan lojmana gizlice girdiği belirlenen üzerinde tanıtıcı kimlik bulunmayan Fas uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel Edirne Göçmen Fas Güncel Haberler

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