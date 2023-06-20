Edirne'de 'Kukla 22' operasyonunda çerçevesinde yakalanan silahlar adeta cephaneliği aratmadı. Operasyonda yakalanan silahlar, cephaneliği aratmadı. Sabahın erken saatlerinde düğmeye basan ekipler 24 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Olayla ilgili 1'i Ordu'da olmak üzere toplam 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Edirne'de "Kukla 22" operasyonunda adeta cephanelik çıktı

EDİRNE - Edirne'de "Kukla 22" operasyonunda çerçevesinde yakalanan silahlar adeta cephaneliği aratmadı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ay boyunca sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 28 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan silahlar, cephaneliği aratmadı.

Sabahın erken saatlerinde düğmeye basan ekipler 24 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. 'Kukla 22' adı verilen operasyon gerçekleştirilen adreslerde yapılan aramalarda, 38 tabanca, 8 bin 22 fişek, 41 şarjör, 33 tüfek, 1209 av tüfeği fişeği, 294 silah yapımında kullanan çeşitli aparat, 33 kesici alet, 4 gram uyuşturucu madde ve 25 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1'i Ordu'da olmak üzere toplam 24 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.