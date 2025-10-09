Haberler

Edirne'de Küçükbaş Hayvancılığa Destek Artırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valiliği ve Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol ile 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesinde, küçükbaş hayvancılık için kredi tutarı 1.2 milyon liraya yükseltildi. Yetiştiriciler, yatırım ve işletme ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu destekten faydalanabilecek.

Edirne Valiliği ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinde, küçükbaş hayvancılığa verilen destek miktarı artırıldı.

Proje kapsamında küçükbaş hayvan yetiştiricilerine sağlanan kredi tutarı 1 milyon 200 bin liraya çıkarıldı.

Yetiştiriciler, yatırım ve işletme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu kredi desteğinden yararlanabilecek.

Başvuru tarihi itibarıyla en az bir yıldır hayvancılık işletmesi bulunan yetiştiriciler projeden faydalanabilecek.

Proje başvuruları, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılabilecek.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da kuyumcular altın satışını durdurdu

51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da altın satışını durdurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlıktan radikal karar: Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı

Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı
51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da kuyumcular altın satışını durdurdu

51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da altın satışını durdurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.