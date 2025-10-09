Edirne'de Küçükbaş Hayvancılığa Destek Artırıldı

Edirne Valiliği ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinde, küçükbaş hayvancılığa verilen destek miktarı artırıldı.

Proje kapsamında küçükbaş hayvan yetiştiricilerine sağlanan kredi tutarı 1 milyon 200 bin liraya çıkarıldı.

Yetiştiriciler, yatırım ve işletme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu kredi desteğinden yararlanabilecek.

Başvuru tarihi itibarıyla en az bir yıldır hayvancılık işletmesi bulunan yetiştiriciler projeden faydalanabilecek.

Proje başvuruları, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılabilecek.