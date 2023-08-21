Edirne'de köylere inen kurtlar, koyunlara saldırdı

EDİRNE'de, son günlerde bazı köylere inen kurtlar, sürülere saldırarak koyunları öldürdü. Kurtların ayçiçeği tarlalarına saklanıp saldırdığını söyleyen Sami Bozkurt, "Birkaç kez oldu, sürüme zarar veriyor bu kurtlar. 3 koyunumu alıp götürmüşler, onu fark ettik" dedi.

Son günlerde merkeze bağlı Değirmenyeni ve Yolüstü köylerine inen kurtlar, meralarda otlayan koyunlara saldırdı. Kurtlar nedeniyle tedirginlik yaşayan köylüler, tedbir alınmasını istedi. Bazı köylüler, çareyi, hayvanlarını uzun süre dışarıda tutmayıp, ahıra erken getirmekte bulduğunu ifade etti. Hayvan sahipleri, koyunlarının uzun süre merada dolaşamadıkları için aç olarak geri döndüğünü dile getirdi.

'1 KOYUNU AĞIR YARALAYIP, 3'ÜNÜ GÖTÜRDÜLER'

Değirmenyeni köyünde besicilik yapan Sami Bozkurt, akşam saatlerinde 2 kurdun sürüsüne saldırdığını, 4 koyununu kaybettiğini anlatarak, "Koyunları otlatmaya gittiğimde, kırsal alanda 'Cevizlik' dediğimiz bölgede akşamüstü, kurtların sürüye saldırdığını gördük. Bir tane kurdu bölgeden uzaklaştırdık ama diğeri bir hayvanı yakaladı. Hemen ona yöneldik ve kurdu kovaladık ama koyun oldukça ağır yaralanmıştı. Bu sırada 3 tane koyunu alıp götürmüşler onu fark ettik. Kemiklerini köpeklerimiz getirdi o şekilde fark ettik. Yaralı koyunu borsaya kesime götürdüm. Orada kesildikten sonra karantina altına alınması gerektiğini, kullanılamayacağını belirttiler. Ben de bunun 'vebalini alamam, imha edelim' dedim ve imha ettik" dedi.

Saldırının ilk olmadığını söyleyen Bozkurt, "Benim birkaç kez oldu, sürüme zarar veriyor bu kurtlar. Yan komşuma da çok zararları oldu. Bunlara bir önlem alınmasını istiyoruz. Açık alanda zarar veriyorlarsa, yarın öbür gün kış ayında evlerimize kadar gelip zarar verecekler, bu sefer bizi daha zor durumlarda bırakacaklar. Bunlara devlet önlem alsın ki biz zor durumda kalmayalım. Biz de köpek bakıyoruz, biz de hayvan seviyoruz ama malımıza zarar verdiği zaman biz ne yapalım? Biz de bu sefer hayvanlarımızı korumak için önlem almak zorundayız" diye konuştu.

'DOYMADAN DÖNÜYORLAR'

Koyunlarını uzun süre merada tutmamaya özen gösterdiklerini ifade eden Bozkurt, "Geç kalmamaya çalışıyoruz, hayvanları güneş batmadan getiriyoruz. Normalde akşam saatlerinde otlamaları lazım ama karanlık çöktüğü zaman biz bu hayvanı koruyamayacağımızdan dolayı, karınları doymadan eve getirmeye çalışıyoruz. Yakınımızda Yolüstü köyü var, onların evlerine kadar girdi. Büyükdöllük, Muratçalı, bu köylere de zarar verdiler. Çevre köylerimize de çok zararları oldu. Her girdiği sürüye 3-4 tane zarar vermiş. Önlem alınsın ki, biz de zor şartlarda önlem almak zorunda kalmayalım" dedi.

'SON DÖNEMDE SALDIRILAR ÇOK ARTTI'

Yolüstü köylülerinden Necip Demirkol, kurt saldırıları nedeniyle korktuğunu dile getirerek, "Çobanlar, kurtların çok olduğunu, koyunlara saldırdığını bize söylüyorlar. Koyun besiciliği bizde çok ve son dönemde çok yaşanmaya başladı bu olay. Nereden geldiklerini bilmiyoruz. Sanıyorum ayçiçeği tarlalarının içerisinden geliyorlar. Zararları çok, herkesten birer ikişer koyun alıp götürüyorlar. İnsanlar korkuyor tabii kurtların köye yaklaşmasından. Bazı çobanlar silahı yanına alıp öyle otlatıyor kurtları. Başka türlü kurtarmaları imkansız" diye konuştu.

Aynı köyde yaşayan Şükrü Demirkol da saldırıların özellikle son dönemde arttığını söyleyerek, "Köyde birkaç arkadaşımıza zayiat vermiş. Ayçiçeklerinin içerisinden çıkıp saldırıyorlar. Silahlarını alıp otlatmaya gidiyorlar ama bu süreçte zarar gören çok oldu. Bazen koyunların yanında yatıyorlar, zarar olmasın diye. Daha önce böyle bir şey görmedim, eskiden yoktu. Belki de çok aç kaldıklarından bu kadar yakına geldiler" ifadelerini kullandı.