Edirne'de Köylerde Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, köylerde sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Sezer, İl Genel Meclisi'nin aralık ayı toplantısında, köylerdeki çalışmaların 200 kilometre tamamlanana kadar devam edeceğini ifade etti.

Gelecek yıl da çalışmaların devam edeceğini aktaran Sezer, "2025'te bunun fazlasını yapacağız, 200 kilometrenin çok çok üzerine çıkacağız. 2025 yılı bu yıldan daha iyi olacak. Bütçe imkanları ile ilave kaynakları daha fazla ilimize getireceğiz." dedi.

Sezer, köylerde yaşayan vatandaşların konforlu yollarda ulaşım gerçekleştireceğini dile getirdi.

Vatandaşların devam eden çalışmaları beğendiğini ifade eden Sezer, "Daha önce yapmış olduğumuz yolları da beğenmiyorlar. Çünkü iyisini gösterince eskisini kimse beğenmiyor. Artık herkes sıcak asfalt olsun ve bu kalitede olsun istiyor. Milletimiz her şeyin en iyisi ve kalitelisine layıktır." diye konuştu.

Eğitim ve spor yatırımlarının da devam ettiğini aktaran Sezer, kentte süren yatırımları yakından takip ettiğini kaydetti.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ise köy, ilçe ve kent merkezindeki yatırımları desteklediklerini belirterek, Edirne'nin kalkınması için her türlü katkıyı sunduklarını kaydetti.

Toplantıda İl Özel İdaresi şube müdürleri de hazır bulundu.