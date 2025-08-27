Edirne'de Köylerde Hizmet Seferberliği Başlatıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, köylerde altyapıdan üstyapıya, sulama yatırımlarından tarımsal desteğe kadar geniş kapsamlı bir "hizmet seferberliği" yürüttüklerini söyledi.

Köylerdeki yatırımları yerinde incelemek üzere gerçekleştirdiği program kapsamında İpsala ilçesine bağlı Koyuntepe köyüne gelen Vali Sezer, köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köylerle ilgili hizmet seferberliği başlattıklarını belirten Sezer, tüm ekiplerin köylerdeki yatırımları gerçekleştirmek için yoğun şekilde çalıştığını dile getirdi.

Köylerdeki yaşam standartlarını artıracaklarını aktaran Sezer, "Hem İl Özel İdaresi imkanlarını kullanıyoruz hem Bakanlıklarımız destek oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın desteği var. Edirne'ye karşı herkesin pozitif yaklaşımı var. Cumhurbaşkanımız her zaman destek oluyor. Şu anda Türkiye'de parmakla gösterilecek hizmet yapıyoruz." diye konuştu.

Vali Sezer, köylerdeki sıcak asfalt ve sathi kaplama yol çalışmalarının hızla sürdüğüne değindi.

"Toprak daha fazla suyla buluşturuluyor"

Gelecek yıl tüm köylerin sıcak asfaltla buluşacağını vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan köylerdeki kilit parke taşı döşeme işi sürüyor. Aynı zamanda küçük ve büyük sulama sistemleri işlerini DSİ ile beraber devam ettiriyoruz. Deprem olmasına rağmen burada Çakmak Barajı'nı bitirdik ve su alacağız. Yine yıllardır beklenen Çömlekköy Barajı'nın ihalesi yapıldı. İnşallah önümüzdeki yıl büyük oranda orası da tamamlanmış olacak. Orada da su tutacağız. Burada su olduktan sonra tarım kolay. Meriç ve Hamzadere'deki sulama sistemleri de devam ediyor."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın çeltik üretimini incelemek üzere İpsala'ya geleceğini ifade eden Sezer, Yumaklı'ya bölgede eksik kalan işleri de ileteceklerini ve onları da kısa sürede tamamlayacaklarını kaydetti.