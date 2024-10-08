Edirne'de Köy Yollarında Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne İl Özel İdaresinin köylerdeki yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ekipleri Lalapaşa ilçesine bağlı Hanlıyenice ve Çallıdere köyleri arasındaki 8 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Ekipler çalışmalarına Uzunköprü ilçesine bağlı Kurtbey ve Salarlı köyleri arasındaki grup yolunda devam edecek.

Yol yapım çalışmalarının süreceği belirtildi.