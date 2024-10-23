Edirne'de Köy Yollarına Sıcak Asfalt Uygulaması

Edirne Valiliğince köy yollarında geçtiğimiz yıl başlanan çalışmalarda 200 kilometre köy yolunun sıcak asfaltla kaplanması hedefleniyor.

Vali Yunus Sezer'in talimatıyla İl Özel İdaresince geçen yıl Havsa ilçesinde sıcak asfalt üretim şantiyesi kuruldu.

Şantiyede üretilen asfalt, köy yollarının kalitesinin artırılmasında kullanılıyor.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, asfaltlama çalışmalarının sürdüğü Uzunköprü'nün Kurtbey ile Salarlı köyleri arasındaki yolda incelemede bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

Ciğerci, AA muhabirine, köyleri sıcak asfaltla buluşturma ve daha konforlu yollar yapma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını belirten Ciğerci, "Hedefimizi 200 kilometre olarak belirledik ve sezonu hiç kapatmadan hava şartları müsaade ettiği müddetçe çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekim 2023'de asfalt plentini kurduktan sonra geçen bir yılda yaklaşık 100 kilometre sıcak asfalt yapmış bulunmaktayız. Gerçekten bizler her yol çalışmasına gittiğimizde hem ekibimizle gurur duyuyoruz hem de yaptığımız yolların niteliğini ve vatandaşlarımızın kullanımında nasıl sonuçlar verdiğini görmüş oluyoruz." dedi.

Ciğerci, sıcak asfaltın birçok avantajının bulunduğunu dile getirdi.

Bazı yollarda sathi kaplama yapmaları gerektiğini ancak 5-6 köyün kullandığı grup yollarını 15-20 yıl ömürlü, dayanımı yüksek sıcak asfaltla kapladıklarını ifade eden Ciğerci, "Bu yollara 13 santimetre asfalt döküyoruz, sıkıştırmayla 10 santimetre kalınlığa inen asfaltı aynı gün vatandaşlarımızın kullanımına açabiliyoruz. 15-20 yıl boyunca biz bu yollara dönüp bakmayacağız. Bu yollar artık bizim için tonajlı araçlar geçse bile araç kullanımı yoğun olsa da herhangi bir sorun yaşamadan kullanabileceğimiz bir formata dönüşmüş oldu. Sayın Valimiz bize bir hedef koydu, biz de bu 200 kilometrelik sıcak asfalt hedefine ulaşmak için tüm gücümüzle çalışmalara devam ediyoruz. " diye konuştu.

Ciğerci, tatil yörelerinin yollarındaki çalışmaları tamamladıklarını, Uzunköprü ve il merkezi arasını 20 kilometre kısaltan 24 kilometrelik sahil yolundaki çalışmaları da bitirdiklerini kaydetti.