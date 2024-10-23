Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Köy Yollarına Sıcak Asfalt Uygulaması

Edirne'de Köy Yollarına Sıcak Asfalt Uygulaması
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valiliği, 200 kilometre köy yolunun sıcak asfaltla kaplanması hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi tarafından kurulan asfalt şantiyesi sayesinde, köy yollarının kalitesi artırılıyor.

Edirne Valiliğince köy yollarında geçtiğimiz yıl başlanan çalışmalarda 200 kilometre köy yolunun sıcak asfaltla kaplanması hedefleniyor.

Vali Yunus Sezer'in talimatıyla İl Özel İdaresince geçen yıl Havsa ilçesinde sıcak asfalt üretim şantiyesi kuruldu.

Şantiyede üretilen asfalt, köy yollarının kalitesinin artırılmasında kullanılıyor.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, asfaltlama çalışmalarının sürdüğü Uzunköprü'nün Kurtbey ile Salarlı köyleri arasındaki yolda incelemede bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

Ciğerci, AA muhabirine, köyleri sıcak asfaltla buluşturma ve daha konforlu yollar yapma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını belirten Ciğerci, "Hedefimizi 200 kilometre olarak belirledik ve sezonu hiç kapatmadan hava şartları müsaade ettiği müddetçe çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekim 2023'de asfalt plentini kurduktan sonra geçen bir yılda yaklaşık 100 kilometre sıcak asfalt yapmış bulunmaktayız. Gerçekten bizler her yol çalışmasına gittiğimizde hem ekibimizle gurur duyuyoruz hem de yaptığımız yolların niteliğini ve vatandaşlarımızın kullanımında nasıl sonuçlar verdiğini görmüş oluyoruz." dedi.

Ciğerci, sıcak asfaltın birçok avantajının bulunduğunu dile getirdi.

Bazı yollarda sathi kaplama yapmaları gerektiğini ancak 5-6 köyün kullandığı grup yollarını 15-20 yıl ömürlü, dayanımı yüksek sıcak asfaltla kapladıklarını ifade eden Ciğerci, "Bu yollara 13 santimetre asfalt döküyoruz, sıkıştırmayla 10 santimetre kalınlığa inen asfaltı aynı gün vatandaşlarımızın kullanımına açabiliyoruz. 15-20 yıl boyunca biz bu yollara dönüp bakmayacağız. Bu yollar artık bizim için tonajlı araçlar geçse bile araç kullanımı yoğun olsa da herhangi bir sorun yaşamadan kullanabileceğimiz bir formata dönüşmüş oldu. Sayın Valimiz bize bir hedef koydu, biz de bu 200 kilometrelik sıcak asfalt hedefine ulaşmak için tüm gücümüzle çalışmalara devam ediyoruz. " diye konuştu.

Ciğerci, tatil yörelerinin yollarındaki çalışmaları tamamladıklarını, Uzunköprü ve il merkezi arasını 20 kilometre kısaltan 24 kilometrelik sahil yolundaki çalışmaları da bitirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel

Edirne Valiliği Yerel Haberler Ekonomi Güncel edirne Ulaşım Çevre Yaşam

Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı

Öcalan'a en yakın isimlerden olan Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı

 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı yaparken taktığı rozet dikkat çekti

 Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki

"Geldiği gün canımı vermezsem Allah canımı alsın"
Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru

Narin cinayetinde anneyi ele veren soru
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atletico Madrid-Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Atletico Madrid-Lille maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Atalanta-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta? Atalanta-Celtic maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Atalanta-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta? Atalanta-Celtic maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Braga-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? Braga-Bodo Glimt maçı hangi kanalda, şifresiz mi? 24 nerenin plakası? 24 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 23 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Murat Emir kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Murat Emir kaç yaşında, nereli? Murat Emir biyografisi! Galatasaray - Elfsborg maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, şifresiz mi? AUZEF SINAV YERLERİ! AUZEF güz/bahar dönemi sınavları ne zaman, giriş belgesi açıklandı mı? 23 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 23 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN | Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 23 Ekim Müge Anlı canlı izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.