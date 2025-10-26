Edirne'de Köy Yollarına Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor
Edirne İl Özel İdaresi, Meriç ilçesindeki köy yollarını sıcak asfalt ile buluşturma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Akçadam, Rahmanca ve Hasırcıarnavut köylerindeki 5 kilometrelik asfalt çalışması tamamlandı.
Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri, asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda Meriç'e bağlı Akçadam, Rahmanca ve Hasırcıarnavut köylerinde yürütülen 5 kilometrelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı.
Yol yapım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel