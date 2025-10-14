Haberler

Edirne'de Köy Yollarına Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını sıcak asfaltla buluşturmaya devam ederek, Meriç ilçesindeki çeşitli köylerde asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri, asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Meriç ilçesinin Subaşı beldesi ile Büyükaltıağaç ve Küçükaltıağaç köylerinde 3 kilometrelik grup yolunda yürütülen sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Yol yapım çalışmalarının Meriç ilçesine bağlı Akçadam, Rahmanca ve Hasırcıarnavut köyü yolunda devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
