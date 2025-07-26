Edirne'de Köy Yolları Sıcak Asfaltla Yenileniyor

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Edirne İl Özel İdaresi, köy yollarını uzun ömürlü sıcak asfaltla kaplamaya devam ediyor. Şabanmera köyü ile Yayla sahili arasındaki 3 kilometrelik yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri, asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Keşan'a bağlı Şabanmera köyü ile Yayla sahili arasındaki 3 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Yol yapım çalışmalarının Keşan'a bağlı Türkmen köyünde devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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