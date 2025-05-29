Edirne'de Köy Yolları Sıcak Asfaltla Yenileniyor
Edirne İl Özel İdaresi, köy yollarını sıcak asfalt ile kaplamaya devam ediyor. Merkeze bağlı Üyüklütatar köyündeki yolun asfaltlanmasının ardından, Değirmenyeni köyü ile Lalapaşa ilçe sınırı arasında da asfalt çalışmaları sürecek.
Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri, asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Üyüklütatar köyündeki yol sıcak asfaltla kaplandı.
Sıcak asfalt çalışmalarının Değirmenyeni köyü ile Lalapaşa ilçe sınırı arasındaki süreceği belirtildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel