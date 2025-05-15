Edirne'de Köy Yolları Sıcak Asfaltla Yenileniyor
Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını sıcak asfaltla buluşturma çalışmalarına devam ediyor. Karabulut ve Ahi köyleri arasındaki 3 kilometrelik yol asfaltlandı, Üyüklütatar köyünde ise çalışmalar sürüyor.
Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri, asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Karabulut ve Ahi köyleri arasındaki 3 kilometrelik yolu sıcak asfaltla kaplandı.
Sıcak asfalt çalışmalarının Üyüklütatar köyünde süreceği belirtildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel