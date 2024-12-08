Edirne'de Kosovalı Öğrenciler Buluşma Programı Düzenliyor

Edirne'de Kosovalı öğrenciler buluşma programı düzenlenecek.

Kosovalı Öğrenciler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ediz Soytari, yaptığı yazılı açıklamada, etkinliğin 12 Aralık Perşembe günü saat 18.30'da Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'ndeki Genç Ofis'te gerçekleşeceğini belirtti.

Etkinliğe Edirne'de okuyan Kosovalı öğrencilerin katılacağını aktaran Soytari, "Balkanların en genç ülkesi Kosova'nın tarihsel, kültürel tanıtımının yanı sıra yöresel tatlarının da ikram edileceği buluşmaya herkesi davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Keşan'da atık malzemeler toplanıyor

Keşan'da atık malzemeler geri dönüşüm amacıyla toplanıyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, daha yaşanılabilir ve sürdürülebilir çevre için geri dönüştürülebilir atık malzemelerin toplandığı belirtildi.

153 Çözüm Masası telefon hattını arayan vatandaşların taleplerine belediye ekiplerinin cevap verdiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dönüştürülebilir atıkları teslim alarak, ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunuyoruz. Okullar, konutlar ve iş yerlerinden metal, plastik, elektronik atıklar, atık piller ve yağlar gibi her türlü geri dönüştürülebilir atık malzemeleri teslim alıyoruz. Daha temiz bir çevre için mücadelemizi sürdürüyoruz."