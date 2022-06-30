Edirne'de Koruyucu Aile Şenliği düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de Koruyucu Aile Şenliği düzenlendi

AA - Gökhan Zobar - Güncel
Edirne'de Koruyucu Aile Şenliği düzenlendi

Edirne'de, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" kapsamında Koruyucu Aile Şenliği düzenlendi.

Edirne'de, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" kapsamında Koruyucu Aile Şenliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Musabeyli Korusu'nda gerçekleştirilen şenlik piknikle başladı.

İp atlama, halat çekme, çuval yarışı ve müzik gösterilerinin yapıldığı etkinlikte katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.

Şenlik, yarışmalarda dereceye giren çocuklara madalya verilmesi ve şenliğe katılan tüm çocuklara hediyelerin dağıtılması ile son buldu.

Etkinliğe, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve eşi Ferdane Özbaş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title