EDİRNE'DE KORE GAZİSİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Kadim İşlek (90), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Kadim İşlek (90), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden Kore gazisi Kadim İşlek için Yukarı Zaferiye Camii'nde tören düzenlendi. Törene İşlek ailesinin yanı sıra TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve çok sayıda kişi katıldı. Öğle vakti kılınan namazının ardından askerlerce tabutu omuzlarda taşınan İşlek'in cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi. Töreninin ardından İşlek'in tabutuna sarılı Türk bayrağı ise ailesine teslim edildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Edirne Keşan Kore Güncel Haberler

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