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Edirne'de köpeğiyle yurt dışına kaçmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, köpeğiyle yurt dışına kaçmaya çalışan bir kadın ve 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'de köpeğiyle yurt dışına kaçmaya çalışan bir kadının da aralarında bulunduğu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce Suriye uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin yanında bulunan köpeğin, grupta yer alan kadına ait olduğu, kadının köpeğiyle yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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