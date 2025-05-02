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Edirne'de Köpeğe İşkence Eden Yaşlı Adamın Üzücü Hikayesi

Edirne'de Köpeğe İşkence Eden Yaşlı Adamın Üzücü Hikayesi
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Edirne'nin Vaysal köyünde bir kahvehane sahibi tarafından bakılan 5 aylık köpek, 81 yaşındaki bir köy sakini tarafından bastonla dövüldü. Olayın güvenlik kamerası görüntülerinde köpeğe uygulanan şiddet kaydedildi. Kahvehane sahibi, köpeğe eziyet eden kişi hakkında ceza verilmesini istedi.

Edirne'de 5 aylık köpek, köy sakini tarafından kahvehanenin deposunda bastonla dövüldü.

Lalapaşa'ya bağlı Vaysal köyünde kahvehane işleten Kazım Özen, iş yerinde baktığı köpeğin 81 yaşındaki F.D tarafından dövüldüğünü öğrendi.

İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Özen, depoda köpeğine bastonla dövülerek işkence edildiğini görünce büyük üzüntü yaşadı.

Özen, AA muhabirine köy sakinlerinden F.D'nin köpeğini depoya kapatarak bastonla dövdüğünü söyledi.

Olayı duyduktan sonra çok üzüldüğünü, hemen kamera kayıtlarını incelediğini anlatan Özen, "Ben kahvehanede değildim. Çalışan arkadaş ve eşim oradaydı. Köpeği dövdüğünü görünce bağırmışlar, o da kaçmış sonra. Kamera kayıtlarını inceledim. Köpeği depoya kapatıyor ve elindeki bastonla defalarca vuruyor. Yazık hayvana, ne yapacağını şaşırıyor acıdan. Resmen hayvana işkence yapmış." dedi.

Olayın ardından F.D'nin yanına giderek neden böyle bir şey yaptığını sorduğunu anlatan Özen, "Elimdeki ekmeği yedi, ondan dövdüm." dediğini ancak böyle bir şeyin olmadığının kayıtlardan görüldüğünü belirtti.

Özen, köpeğine eziyet ettiği için F.D'ye ceza verilmesini istedi.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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