Edirne'de Kontrolden Çıkan Araç Park Halindeki Otomobile Çarptı

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Edirne'nin Fatih Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir hafif ticari araç, site bahçesindeki çitleri devirdi ve park halindeki bir araca çarparak durdu. Neyse ki kazada yaralanan olmadı.

Edirne'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, site bahçesinin çitlerini yıkarak park halindeki otomobile çarptı.

M.Z. yönetimindeki 22 ADP 004 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Fatih Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının çitlerini devirerek bahçedeki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken, araç park halindeki 10 ACA 727 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kimsenin yaralanmadığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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