Edirne'de Komşusunu Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Gözaltına Alındı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Hakan Uyar (46), tartıştığı komşusu M.B. (31) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. M.B. aralarında husumet bulunan komşusu Hakan Uyar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan Uyar, kalbine isabet eden darbe ile kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde Hakan Uyar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uyar'ın cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. M.B. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.