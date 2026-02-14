Edirne'de 'koca çınarlar' 60 yıllık evliliğin sırrını paylaştı

Edirne'de yaşayan 85 yaşındaki Ethem Deniz ve eşi 80 yaşındaki Feriha Deniz, evlilikleriyle örnek oluyor.

Kentin köklü mahallelerinden Kocasinan Mahallesi'nde 60 yıldır birlikte ömür süren "koca çınarlar", yarım asrı aşan evliliklerinin sırrının ilk günkü özenle sürdürülen karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış olduğunu anlattı.

Öğretmen kız ve erkek çocuk yetiştiren Deniz çifti, uzun evliliklerinde hem ailesine hem de çevresine örnek olarak takdir topluyor.

Şimdilerde oturdukları sitenin bahçesindeki ağaç ve çiçeklerle ilgilenen, ev işlerine vakit ayıran çift, "Prenses" adındaki kedisiyle sakin bir yaşam sürüyor.

"Koca çınarlar", geçmişi yad etmek için zaman zaman siyah beyaz fotoğraflarına bakarak eski günleri birbirlerine anlatıyor."

"Evliliğimizde saygı ve sevgiyi hiç eksik etmedik"

Ethem Deniz, AA muhabirine, eşiyle uzun yıllar çok güzel günler geçirdiklerini söyledi.

Hem kendilerinin hem de ailelerinin uyumlu olduğunu belirten Deniz, "60 yıl önce evlendik. 60 yıl boyunca birbirimize saygı ve sevgiyi hiç eksik etmedik. Eşim benden daha özverili. Her konuda daha anlayışlı. İki çocuğumuz oldu. Çocuklarımız da mesleklerini yaptıktan sonra emekli oldular." dedi.

Deniz, aile müessesesini yıllarca mutlu şekilde sürdürdüklerini vurguladı.

Uzun evliliğin sırrının öncelikle anlayış olduğuna değinen Deniz, şunları kaydetti:

"Gençlere öncelikle birbirlerini sevmelerini öğütlüyoruz. Sevecek ve saygı duyacaklar. Kendi adıma konuşuyorum, hanımlar bu konuda daha özverili. Biz yıllarca evliliğimizde saygıyı, sevgiyi hiç eksik etmedik. Kavgamız, gürültümüz hiç olmadı. Örnek bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Hayat çok güzel, insan eşiyle anlaştığı zaman her konunun üstesinden gelir. Çocuklarımıza, torunlarımıza ve çevremizdekilere örnek olmaya devam edeceğiz."

"Birbirimize hep iyi davrandık"

Feriha Deniz de eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam geçirdiklerini ifade etti.

Sevgi, saygı ve fedakarlıkla bir ömür geçirdiklerini dile getiren Deniz, "Birbirimize hep iyi davrandık. Tüm konular hakkında karşılıklı görüş alışverişi yaparak karar aldık. Ama ben istediğim zaman beni genellikle kırmaz eşim, 'Hayır.' demez." diye konuştu.

Kocasinan Mahallesi muhtarı Canan Koca ise 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Deniz çiftine üzerinde "Aşkla geçen bir ömür" yazan pasta hediye etti.

Koca da Deniz çiftinin yıllardır sevgi ve aşkla birbirlerine bağlı olduğunu anlattı.

Çiftin mahallede örnek olduklarını belirten Koca, "Tüm gençlere örnek teşkil ediyorlar. Mutlu evliliğin sırrını saygı, sevgi ve sadakat olarak açıklıyorlar. Birbirlerine her zaman destek oluyorlar. 60 yıldır iyi günde, kötü günde birbirlerine destek olmuşlar." ifadelerini kullandı.