Edirne'de Kız Arkadaşını Darbeden Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de Kız Arkadaşını Darbeden Şüpheli Gözaltına Alındı
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Edirne'de, ayrılmak isteyen kız arkadaşı G.G'yi darbettiği iddia edilen E.B, gözaltına alındı. E.B, G.G'nin evden çıkmaması için kapıyı kilitleyip anahtarı balkondan sokağa attı.

Edirne'de kız arkadaşını darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Atatürk Mahallesi 206'ncı Sokak'taki bir apartmanda yaşayan G.G, ayrılmak istediğini söylediği erkek arkadaşı E.B. tarafından darbedildi. Şüpheli, G.G'nin evden çıkmaması için kapıyı da kilitleyerek anahtarı balkondan sokağa attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla kapıyı açtıran ekipler, şüpheli E.B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
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