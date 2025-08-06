Edirne'de Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

Edirne'de Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
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Edirne'de, kısa süreli bir sağanak yağış etkili oldu. Hafif başlayan yağmur, gök gürültüsü ile birlikte şiddetlendi. Sıcaklık 34 dereceyken, yağmur sonrası 29 dereceye düştü.

EDİRNE'de kısa süreli sağanak etkili oldu.

Kentte, saat 15.30 sıralarında hafif şekilde başlayan yağmur, bir süre sonra gök gürültülü sağanağa dönüştü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınıp yağışın dinmesini bekledi. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte 34 derece olan sıcaklık yağmur sonrası 29 derece ölçüldü. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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