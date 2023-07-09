Edirne'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ağaç devrildi: 2 kadın yaralandı

Edirne'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nde bir ağacın devrilmesi sonucu 2 kadın yaralandı. Olay, vatandaşların sıcak havadan korunmak için ağaçların altına sığındığı sırada meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

EDİRNE'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nde vatandaşların altında oturduğu ağacın devrilmesi sonucu 2 kadın yaralandı.

Edirne'de bu yıl 662'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son gününde Sarayiçi'ne gelen vatandaşlar Er Meydanı dışındaki alanda sıcak havadan korunmak için ağaçların altına sığındı. Kırkpınar çeşmesi olarak bilinen noktada ağaç kökünden kırılarak devrildi. Ağacın altında oturan 2 kadın ağır yaralandı.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda acil sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Bölgede hazır bunan sağlık ekipleri ve UMKE ekipleri tarafından ağacın altında kalan 2 kadın kurtarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kalktından sonra ağacın devrildiğini söyleyen Metin Üstübeç, "Ağacın altında çay içip müsabakaları izlemek için ayrıldıktan sonra sesleri duydum ve arkamı döndüğümde ağacın yıkılmış olduğunu gördüm. Allah'tan bize bir şey olmadı sonra anda kurtulmuşuz" dedi.

Ağacın devrildiği esnada bölgede bulunan vatandaşlardan Yücel Temel, 'Yüzümü yıkamak için ağacın yanından geçiyordum. Ağaç birden kendi kendine devrildi. Bir ses duyduk ve birden devrildiğini gördük. 2 kadın ağacın altında kalarak yaralandı." İfadelerini kullandı.

Görüntü döküm

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-Devrilen ağaçtan görüntü

-Ekiplerin yaralıları çıkarması

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Bölgede güvenlik önlemleri

-Devrilen ağaçtan farklı açılardan detaylar

Haber ? Kamera Umut IŞIK EDİRNE, (DHA)