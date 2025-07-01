Edirne'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Edirne'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri İçin Hazırlıklar Tamamlandı
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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, bu yıl 664'üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hazırlıklarının tamamlandığını ve alanlarda gastronomi ile çarşı alanları oluşturulduğunu açıkladı. Kırkpınar'ın kentin tanıtımına büyük katkı sağladığını vurguladı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, bu sene Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı alanda ve stadyumda bazı değişikliklerin yapılarak esnaf için gastronomi ve çarşı alanları oluşturduklarını belirtti.

Akın, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantısında, bu yıl 664'üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hazırlıklarının hemen hemen tamamlandığını belirtti.

Kırkpınar'ın çok büyük bir organizasyon olduğunu anlatan Akın, böylesine büyük bir organizasyonun kentin tanıtımına da önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Bu sene güzel ve titiz bir çalışmayla Kırkpınar'a hazırlandıklarını ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Kırkpınar çok büyük bir organizasyon. Kentin tanıtımı için de çok önemli bir fırsat. Biz de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için çok güzel ve titiz bir çalışma yürüttük. Alanda ve stadyumda bazı değişiklikler yapıldı. Gastronomi ve çarşı alanları oluşturuldu. Çok kıymetli esnafımız, burada hizmet verecek. Diğer taraftan tarım fuarı da olacak. Dün itibariyle konserlerimiz başladı. Tüm Edirneli hemşerilerimizi bu konserlere davet ediyorum."

Akın, son 2 yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in bu yıl altın kemerin ebedi sahibi olma şansının, başpehlivanlık güreşlerinin kıran kırana ve çok heyecanlı geçmesini sağlayacağını dile getirdi.

"Yağlı güreşin olimpiyatı" olarak nitelendirilen ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 4-6 Temmuz'da Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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