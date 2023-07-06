Edirne'de Kırkpınar Haftası Boyunca Gıda Denetimleri Artacak
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Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kırkpınar Haftası boyunca şekerleme ve yöresel yiyeceklerin satıldığı işletmelerde ürün ve etiket kontrolleri artacak. İşletme yetkililerine uyulması gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapılacak.
Edirne'de Kırkpınar haftası boyunca gıda denetimleri artacak.
Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol görevlileri tarafından şekerleme ve yöresel yiyeceklerin satışının yapıldığı işletmelerde ürün ve etiket kontrolleri gerçekleştirildi.
Görevlilerce işletme yetkililerine uyulması gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.
662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri süresince kent merkezinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde denetimlerin yoğunlaşacağı ifade edildi.