Edirne'de Kırkpınar Haftası Boyunca Gıda Denetimleri Artacak

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kırkpınar Haftası boyunca şekerleme ve yöresel yiyeceklerin satıldığı işletmelerde ürün ve etiket kontrolleri artacak. İşletme yetkililerine uyulması gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapılacak.