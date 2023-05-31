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Edirne'de Kimyevi Madde Deposunda Yangın

Edirne'de Kimyevi Madde Deposunda Yangın

Güncel Haberler

Edirne'de mobilya kimyevi maddelerin olduğu depolarda yangın çıktı. Edirne merkez ile Süloğlu ilçesi yolu arasında bulunan Edirne Toptancılar ve İmalatçılar Sitesi'ndeki mobilya ve kimyevi madde depolarında çıkan yangına çok sayıda itfaiye aracı ile müdahale ediliyor. Yangın, devam ederken yangına itfaiyesi orman işletme ekipleri ve ilçelerden takviye ekipler ile müdahalede bulunuyor.

Edirne'de kimyevi madde deposunda yangın

EDİRNE - Edirne'de mobilya kimyevi maddelerin olduğu depolarda yangın çıktı.

Edirne merkez ile Süloğlu ilçesi yolu arasında bulunan Edirne Toptancılar ve İmalatçılar Sitesi'ndeki mobilya ve kimyevi madde depolarında çıkan yangına çok sayıda itfaiye aracı ile müdahale ediliyor.

Yangın, devam ederken yangına itfaiyesi orman işletme ekipleri ve ilçelerden takviye ekipler ile müdahalede bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Süloğlu Edirne Güncel Haberler

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