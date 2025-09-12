Haberler

Edirne'de Kimyasal Madde Zehirlenmesi: 5 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Edirne'de Kimyasal Madde Zehirlenmesi: 5 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
Edirne'nin Keşan ilçesinde su deposunda boya yaparken kimyasal maddeden zehirlenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı. Olayda 3 işçi zehirlenirken, yardım için içeri giren 2 işçi de etkilenerek hastaneye sevk edildi. İşçilerin sağlık durumu iyi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde boya yapmak için girdikleri su deposunda kimyasal maddeden zehirlenen 5 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde kırsaldaki Paşayiğit Mahallesi'nde altyapı çalışmaları süren Keşan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. OSB şantiyesindeki 2 bin 500 tonluk su deposunun içini boyarken kimyasal maddeden zehirlenen 3 işçi, diğer işçilerden yardım istedi. İçeri giren 2 işçi de kimyasal maddeden zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlenen 5 işçi, su deposundan çıkartılarak ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

