Edirne'de kimsesiz kadının cenazesini belediye başkanı ve beraberindekiler defnetti - Haberler

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Edirne'de kimsesiz kadının cenazesini belediye başkanı ve beraberindekiler defnetti

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Edirne'de kimsesiz kadının cenazesini belediye başkanı ve beraberindekiler defnetti

Keşan ilçesinde kimsesiz kadının cenazesi Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve beraberindekiler tarafından defnedildi.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde kimsesiz kadının cenazesi Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve beraberindekiler tarafından defnedildi.

İlçedeki özel bir bakımevinde kalan Ayten Tutulmaz (64) rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

Tutulmaz'ın cenazesi Enez Yolu Mezarlığı'nda, Belediye Başkanı Helvacıoğlu, başkan yardımcısı Tahir Özçınar, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Müslim Çekiç ve belediye personelinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, Tutulmaz'ın cenazesine sahip çıktıklarını belirterek, "Kimsesizin evladı olduk, toprağına kavuşturduk. Mekanı cennet olsun. Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın." diye konuştu.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Mustafa Helvacıoğlu, Cenaze, Keşan, Güncel, Haberler

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