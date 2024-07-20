Edirne'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü konseri
Edirne'de 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi. Konserde marşlar ve türküler seslendirilirken, izleyiciler Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı salladı. Konseri, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Kıbrıs gazileri ve vatandaşlar izledi.
Edirne'de 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.
Saraçlar Caddesi'nde sahne alan bando, Yarbay Mevlüt Belyurt şefliğinde marşlar ve türküler seslendirdi.
Konseri izleyenler Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı salladı.
Bazı vatandaşlar konserde dans ederken bazıları ise bandonun performansını cep telefonlarıyla kaydetti.
Konseri, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Kıbrıs gazileri ve vatandaşlar izledi.