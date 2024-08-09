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Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı

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Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Edirne'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il merkezi ve Keşan ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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