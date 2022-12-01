Edirne'de kedilerin ölü bulunmasına hayvanseverler tepki gösterdi

Edirne'de bir grup hayvansever, kent merkezindeki boş bir arazide 15 kedinin ölü bulunmasına tepki gösterdi.

Edirne'de bir grup hayvansever, kent merkezindeki boş bir arazide 15 kedinin ölü bulunmasına tepki gösterdi.

Edirne Doğayı, Çevreyi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyeleri, Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Derneğin başkan yardımcısı Fikret Çalışkan, ziyaret öncesinde gazetecilere, dün kent merkezinde boş bir arazide kedilerin ölü bulunmasıyla ilgili polise şikayetçi olduklarını söyledi.

Edirne'de sokak hayvanlarının yeterince beslenemediğini savunan Çalışkan, "Yerel yönetimlerin yeterli besleme yapamadıklarından dolayı kedi ve köpeklerimiz ister istemez kapı önlerine, çöplere gidiyor. Vatandaşlar da bundan rahatsız oluyor. Ondan dolayı sert tepki gösterip şiddet kullanıyorlar. Bizim sıkıntımız kısırlaştıramamak, mama desteği yapıp da canlarımızı doyuramamak." dedi.

Dernek Başkanı Simge Çalışkan da Türkiye'de sokak hayvanları konusunda yeterli bilincin oluşmadığını, mama yardımı ile tedavi ve kısırlaştırma çalışmaları yapmak istediklerini ifade ederek, "Bunun için sokak hayvanlarımızın sonuna kadar arkasındayız. İnşallah bu sorunu da çözeceğiz." dedi.

Olay

Edirne'de dün ihbar üzerine Talatpaşa Mahallesi'ndeki boş bir araziye giden polis ekipleri 15 kedinin öldüğünü belirlemiş, kedilerin ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatılmıştı.