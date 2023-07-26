Edirne'de Kaza Sonucu Şehit Olan Piyade Astsubayın Acı Haberi Ailesine Ulaştı

EDİRNE'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler'in (28) acı haberi, Ankara'da yaşayan ailesine ulaştı.

Edirne'de, askeri aracın kaza yapması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayıp şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler'in acı haberi, Ankara'nın Altındağ ilçesi, Karapürçek Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan ailenin evi ile çevreye Türk bayrağı asılırken, sokağa ise taziye çadırı kuruldu. Acı haberi alan komşu ve yakınları da aileye taziye ziyaretlerinde bulundu.

ÇANKIRI'DA DEFNEDİLECEK

Evli, 2 çocuk babası Şehit Mehmet Özler'in cenazesi, saat 12.00'de Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenecek askeri törenin ardından helikopterle memleketi Çankırı'ya götürülecek. Şehidin cenazesi, ikindi namazına müteakip memleketi merkeze bağlı Alıca köyünde defnedilecek.