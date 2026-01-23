Haberler

Tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de karşı şeride geçen beton tankeri ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mahmut Oyan (56), kaza sonucu yaşamını yitirdi. Olayda diğer araçta bulunan sürücü yaralandı.

EDİRNE'de karşı şeride geçen beton tankeri ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mahmut Oyan (56), yaşamını yitirdi.

Kaza, Edirne-Lalapaşa D100 kara yolunun Hasanağa köyü yakınlarında meydana geldi. F.A.'nın (27), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen 22 BDZ 531 plakalı beton tankeri, Mahmut Oyan yönetimindeki 22 AC 675 plakalı otomobille çarpıştı. İki araç da yoldan çıkarak, kenardaki yeşillik alana savruldu. Yaralanan otomobil sürücüsü Mahmut Oyan, araçta sıkıştı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Oyan, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer araç sürücüsü F.A. ise ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, yolda trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam

Sosyal medyadan lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam
2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor

Kadıköy sahiline cami geliyor
Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü

Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin

Girdiği işletmenin üst katında gördüğüne inanamadı: Hemen mühürleyin
Akaryakıt istasyonundan gasbettikleri paraları başka bir akaryakıt istasyonunda harcamışlar

Akaryakıt istasyonundan çaldıkları paraları bakın nerede harcamışlar