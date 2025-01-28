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Edirne'de Kaykaylı Gençten Tehlikeli Yolculuk

Edirne'de Kaykaylı Gençten Tehlikeli Yolculuk
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Edirne'de kaykaylı bir gencin motosiklete tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. Olayda hem motosiklet sürücüsü hem de kaykaycı kasksız görüntülendi ve bu durum tepkilere yol açtı.

Edirne'de kaykaylı bir kişinin motosiklete tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, kameraya yansıdı.

Atatürk Bulvarı'nda bir motokuryenin kullandığı motosikletin arkasına tutunarak kaykay yapan kişi, AA kamerasınca görüntülendi.

Hem motokuryenin hem de kaykay yapan gencin kasksız olduğu görüldü.

Dengede durmaya çalışan motokuryenin seyir esnasında kaykaycıyı düşmemesi için tuttuğu da görüntüye yansıdı.

Bu durum sürücülerin ve vatandaşların tepkisine neden oldu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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