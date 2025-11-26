Haberler

Edirne'de Kayıp Kız ve Tehdit İddialarıyla İki Ayrı Olay

Güncelleme:
Edirne'de bir baba, kayıp kızı için polise başvurdu. Ayrıca, bir kadın eşi tarafından tehdit edildiğini iddia ederek şikayette bulundu. Olaylarla ilgili soruşturmalar başlatıldı. Ayrıca, Keşan'da bir motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Edirne'de bir kişi kayıp kızının bulunması için polise başvurdu.

S.S, polis merkezine giderek kızı E.U'nun sabah evden çıktığını ve bir daha eve dönmediğini belirterek, polisten kızının bulunmasını istedi.

Polis, kayıp kızın bulunması için soruşturma başlattı.

Eşinden şikayetçi oldu

Edirne'de bir kadın kendisini tehdit ettiği iddiasıyla eşinden şikayetçi oldu.

Umurbey Mahallesi'nde oturan F.S, eşi S.S. tarafından tehdit ve hakaret içerikli söylemlere maruz kaldığını savunarak polis merkezine başvurdu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Keşan ilçesinde motosikletin çarptığı kişi yaralandı.

T.Y'nin kullandığı motosiklet Büyük Cami Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan M.K'ya çarptı.

Kazada yaralanan M.K. sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
Haberler.com
