Edirne'de kayıp kişinin cesedi sulama kanalında bulundu Edirne'de 3 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi sulama kanalında bulundu. Edirne'de 3 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi sulama kanalında bulundu. İpsala ilçesi yakınlarında sulama kanalı içerisinde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. AFAD ekipleri tarafından sudan cesedi çıkartılan kişinin 3 gündür ailesi tarafından kayıp olarak aranan Hüseyin A. olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Hüseyin A'nın cesedi, otopsi yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel Güncel Haberler

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