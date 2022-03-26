Edirne'de kaybolan yaşlı adamı AFAD ve jandarma ekipleri buldu - Haberler

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Edirne'de kaybolan yaşlı adamı AFAD ve jandarma ekipleri buldu

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de kaybolan yaşlı adamı AFAD ve jandarma ekipleri buldu

Edirne'de kaybolan yaşlı adam, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'de kaybolan yaşlı adam, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.

Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesinde yaşayan 72 yaşındaki Ahmet Kaya, dün gece kayboldu.

Kaya'dan haber alamayan ailesi jandarmaya başvurdu.

Kaya'nın bulunması için çalışma başlatan AFAD ve jandarma ekipleri, yaşlı adamı belde yakınlarındaki kırsal alanda buldu.

Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edirne'de kaybolan yaşlı adamı AFAD ve jandarma ekipleri buldu

Edirne'de kaybolan yaşlı adamı AFAD ve jandarma ekipleri buldu

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Jandarma, Edirne, Keşan, AFAD, Güncel, Haberler

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