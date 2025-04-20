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Edirne'de Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

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Meriç Nehri'nde yüzmeye giren iki çocuktan biri kaybolurken, ekipler hemen arama çalışmalarına başladı.

Edirne'de, Meriç Nehri'nde kaybolduğu iddia edilen çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarındaki kum ocağı mevkisinde 2 çocuk yüzmek için nehre girdi.

Bir süre sonra çocuklardan biri, nehirde gözden kayboldu.

Arkadaşını göremeyen çocuk, çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler botlarla nehirde arama çalışması başlattı.

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Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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