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Edirne'de kaybolan buzağı dronla bulundu

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Edirne'de, merada kaybolan buzağı, jandarmanın dron destekli çalışmasıyla bulundu. İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve JASAT timleri, Havsa ilçesine bağlı Tahal köyünde bir besicinin, buzağısının kaybolduğunu bildirmesi üzerine çalışma başlattı. Merada arama yapan ekipler, dron destekli çalışma sonucu buzağıyı tespit ederek sahibine teslim etti. Besici jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Edirne'de, merada kaybolan buzağı, jandarmanın dron destekli çalışmasıyla bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve JASAT timleri, Havsa ilçesine bağlı Tahal köyünde bir besicinin, buzağısının kaybolduğunu bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Merada arama yapan ekipler, dron destekli çalışma sonucu buzağıyı tespit ederek sahibine teslim etti.

Besici jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Edirne Havsa JASAT Hayvan Hakları Güvenlik Teknoloji Yaşam Güncel Haberler

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