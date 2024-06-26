Edirne'de kaybolan 62 koyun jandarmanın dron destekli çalışmasıyla bulundu
Edirne'de, merada kaybolan 62 koyun jandarmanın dron destekli çalışmasıyla bulundu. İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve JASAT timleri, Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde bir besicinin koyunlarının kaybolduğunun bildirilmesi üzerine çalışma başlattı. Merada arama yapan ekipler, dron destekli çalışma sonucu başıboş gezen 62 koyunu tespit etti. Koyunlar bulundukları yerden alınarak sahibine teslim edildi. Koyunları bulunan besici jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Edirne'de, merada kaybolan 62 koyun jandarmanın dron destekli çalışmasıyla bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve JASAT timleri, Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde bir besicinin koyunlarının kaybolduğunun bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.
Merada arama yapan ekipler, dron destekli çalışma sonucu başıboş gezen 62 koyunu tespit etti. Koyunlar bulundukları yerden alınarak sahibine teslim edildi.
Koyunları bulunan besici jandarma ekiplerine teşekkür etti.