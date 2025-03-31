Edirne'de Kavşakta Otomobil Kazası: 3 Yaralı
Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Edirne'de iki otomobilin kavşak içinde çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
N.T. idaresindeki 22 HD 867 plakalı otomobil ile E.C'nin kullandığı 22 ED 032 plakalı otomobil, İlhami Ertem Caddesi Değirmenli Kavşak'ta çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile otomobildeki bir kişi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel