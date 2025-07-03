Edirne'de Kavgaz Tabya Yakınlarında Yangın Çıktı

Edirne'de Kavgaz Tabya Yakınlarında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'deki Kavgaz Tabya'nın bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otluk alan ve çevredeki ağaçlar zarar gördü.

Edirne'deki Kavgaz Tabya'nın bulunduğu bölgede otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Balkan Savaşları'nda kent savunmasında kullanılan tabyanın üst kısmındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında bölgedeki otluk alan ve çevredeki ağaçlar zarar gördü.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Bir zamanlar Manchester United'daydı! Vanspor'a imza attı

Nereden nereye! Bir zamanlar Manchester United'daydı, artık Vanspor'da
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti

Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.