Edirne'de Kavgaz Tabya Yakınlarında Yangın Çıktı
Edirne'deki Kavgaz Tabya'nın bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otluk alan ve çevredeki ağaçlar zarar gördü.
Edirne'deki Kavgaz Tabya'nın bulunduğu bölgede otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Balkan Savaşları'nda kent savunmasında kullanılan tabyanın üst kısmındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında bölgedeki otluk alan ve çevredeki ağaçlar zarar gördü.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel