Edirne'de kasten öldürme suçundan hükümlü yakalandı
Edirne'de kasten öldürme suçundan 27 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, aranan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Edirne'de kasten öldürme suçundan 27 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 27 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede saklandığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.