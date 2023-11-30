Üye Girişi
Haberler

Edirne'de kasten öldürme suçundan hükümlü yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Edirne'de kasten öldürme suçundan 27 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, aranan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne'de kasten öldürme suçundan 27 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 27 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Edirne JASAT Yakalama Ceza Suç Operasyon Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title