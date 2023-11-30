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Edirne'de kasten öldürme suçundan aranan hükümlü yakalandı

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Edirne'de kasten öldürme suçundan 24 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı.

Edirne'de 'kasten öldürme' suçundan 24 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından, yasa dışı yollarla yurt dışını kaçma hazırlığındayken yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Meriç ilçesinde aranan şahısların yakalanması, emniyet ve asayişin sağlanması yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucu yasadışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan şüpheli yakaladı.

Şahıs, hakkında yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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