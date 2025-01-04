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Edirne'de Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

Edirne'de Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı
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Uzunköprü ilçesinde 'kasten adam öldürme' suçundan aranan D.K., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde "kasten adam öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda araştırma ve takip sonucu "kasten adam öldürme" suçundan aranan D.K. Çiftlikköy'de yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen D.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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